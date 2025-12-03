Verso Lazio-Milan, la probabile formazione rossonera: torna Jashari, davanti Loftus-Leao

Domani sera il Milan scenderà in campo all'Olimpico di Roma contro la Lazio negli ottavi di Coppa Italia. Per questa gara, Massimiliano Allegri recupera Christian Pulisic che partirà comunque dalla panchina. Non saranno a disposizione invece Zachary Athekame,Santiago Gimemez e anche Youssouf Fofana, out per un leggere fastidio muscolare.

Per quanto riguarda la probabile formazione rossonera, Sky riferisce che ci saranno dei cambi in tutti i reparti: in difesa, per esempio, Koni De Winter dovrebbe dare un po' di riposo a Matteo Gabbia. Novità importanti un mezzo al campo dove ci saranno Samuele Ricci e Adrien Rabiot come mezzali, mentre davanti alla difesa dovrebbe rivedersi Ardon Jashari, che non gioca una partita ufficiale da agosto. Sulle fasce spazio ad Alexis Saelemaekers a destra e a Pervis Estupinan a sinistra. In avanti confermatissimo Rafael Leao, al suo fianco dovrebbe esserci Ruben Loftus-Cheek, che è favorito su Christopher Nkunku.

Questa quindi la probabile formazione del Milan contro la Lazio: (3-5-2) Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao.

