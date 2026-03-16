Olimpico e Lazio ancora fatali: è la prima sconfitta in trasferta in A, la seconda in stagione con i biancocelesti
Stadio Olimpico e Lazio ancora indigesti per il Milan. In una stagione quasi perfetta dei rossoneri in trasferta in questo campionato, arriva la prima sconfitta lontano da San Siro del campionato: la Lazio vince 1-0 grazie al gol di Isaksen e grazie a una delle peggiori partite della formazione di Allegri di tutto l'anno. Un amaro deja-vù per i rossoneri che l'unica altra sconfitta della stagione in trasferta l'avevano subita sempre all'Olimpico e sempre contro la Lazio, sempre con un 1-0. Quella volta erano gli ottavi di finale di Coppa Italia.
Questo il tabellino di Lazio-Milan, match valido per la ventinovesima giornata di Serie A.
LAZIO-MILAN 1-0
Marcatori: 26’ Isaksen.
LE FORMAZIONI
LAZIO (4-3-3): Motta; Marušić, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor (dal 90’ Belahyane); Isaksen (dal 67’ Pedro), Maldini (dal 67’ Dia), Zaccagni (dal 83’Cancellieri). A disp.: Furlanetto, Giacomone; Hysaj, Lazzari, Pellegrini, Przyborek, Noslin, Ratkov. All.: Sarri.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 57’ Athekame), De Winter, Pavlović; Saelemaekers (dal 84’ Ricci), Fofana (dal 67’ Nkunku), Modrić, Jashari, Estupiñan (dal 57’ Bartesaghi); Pulisic, Leão (dal 67’ Fullkrug). A disp.: Pittarella, Terracciano, Odogu. All.: Allegri.
Arbitro: Guida di Torre Annunziata.
Ammoniti: 55’ Estupinan, 70’ Motta, 81’ Tavares, 90’+4 Pedro, 90’+5 Patric.
Espulsi: 90'+7 Sarri.
Recupero: 1’ 1T, 6’ 2T.
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