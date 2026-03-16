Serafini: "Con la squadra a disposizione, l'unico modulo plausibile è questo"

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La sconfitta all'Olimpico del Milan contro la Lazio ha lasciato molto amaro in bocca: dopo la vittoria nel Derby contro l'Inter, i tifosi rossoneri si auguravano di poter accorciare sul primo posto in classifica e riaprire così il discorso per lo Scudetto. Niente da fare, invece, per i rossoneri che si sono dimostrati, almeno fin qui, non maturi al punto giusto per ambire a un traguardo così elevato. A parlare della gara persa contro i biancocelesti anche il collega Luca Serafini, intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti.

Luca Serafini su un possibile cambio di schieramento tattico rossonero per favorire Leao: "Leao non va messo punta? Purtroppo è un gatto che si morde la coda: con la squadra che è stata messa a disposizione, l’unico modulo plausibile è questo. Devi giocare con un centrocampo a tre, da schermatura a una difesa che altrimenti è una frana dal punto di vista delle letture e dei posizionamenti: non hai molta scelta e devi giocare con due attaccanti, a meno che non fai il 4-3-3 che però poi diventi molto sbilanciato".