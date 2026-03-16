La Fiorentina domina lo spareggio salvezza contro la Cremonese
Non c'è stata storia nello spareggio salvezza che si è giocato questa sera tra Cremonese e Fiorentina, gara che ha chiuso il programma della 29^ giornata del campionato di Serie A Enilive. La Viola ha dominato e vinto con il risultato di 1-4, conquistando tre punti cruciali in ottica permanenza nella massima serie e inguaiando la formazione di Davide Nicola che ora rischia seriamente il posto. Poco dopo la mezz'ora i toscani erano già sopra di due reti grazie a Parisi e Piccoli. In apertura di ripresa arriva anche il tris di Dodo, con i lombardi che provano a riaprirla con Okereke. A chiudere ogni tipo di discorso ci pensa Gudmundsson a venti minuti dal termine.
SERIE A ENILIVE, 29° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO
VENERDÌ 13
ore 20.45, Torino-Parma 4-1
SABATO 14
ore 15, Inter-Atalanta 1-1
ore 18, Napoli-Lecce 2-1
ore 20.45, Udinese-Juventus 0-1
DOMENICA 15
ore 12.30, Hellas Verona-Genoa 0-2
ore 15, Pisa-Cagliari 3-1
ore 15, Sassuolo-Bologna 0-1
ore 18, Como-Roma 2-1
ore 20.45, Lazio-Milan 1-0
LUNEDÌ 16
ore 20.45, Cremonese-Fiorentina 1-4
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