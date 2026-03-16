Serie A, la classifica aggiornata: la Viola respira, la Cremo non vince dal 7 dicembre
Una vittoria cruciale quella ottenuta dalla Fiorentina nel posticipo della 29^ giornata di Serie A Enilive a Cremona: i viola hanno battuto senza appello la Cremonese con il risultato di 1-4. Un risultato che mette la formazione di Paolo Vanoli a distanza di sicurezza proprio dai grigiorossi: sono 4 i punti di vantaggio. Situazione durissima per i ragazzi di mister Davide Nicola che non vincono dal 7 dicembre ma ancora non compromessa: le lunghezze dal Lecce quartultimo sono 3. Ma serve un cambio di rotta deciso.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 68
Milan 60
Napoli 59
Como 54
Juventus 53
Roma 51
Atalanta 47
Bologna 42
Lazio 40
Sassuolo 38
Udinese 36
Parma 34
Genoa 33
Torino 33
Cagliari 30
Fiorentina 28
Lecce 27
Cremonese 24
Pisa 18
Verona 18
* una partita in meno
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