Gli agenti di André in visita a Casa Milan dieci giorni fa: le foto

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L'affare che il Milan aveva messo in piedi per André, giovane talento brasiliano del Corinthians, al momento è in fase di stallo. Ciononostante le prove che il club rossonero ci abbia lavorato anche negli ultimi giorni ci vengono fornite dall'agenzia del calciatore, la brasiliana Web Soccer, che sui propri canali social ha pubblicato la visita di alcuni suoi emissari a Casa Milan. Il post, e dunque il vertice con la dirigenza rossonera, risalgono a dieci giorni fa. Le foto ritraggono i due procuratori Diogo Silva Lima ed Emanuele Ricci in posa con l'amministratore delegato milanista Giorgio Furlani.

Il post della Web Soccer su Instagram recita così: "Un altro momento importante per Web Soccer durante il passaggio in Italia. Siamo stati accolti all'AC Milan dall'amministratore delegato Giorgio Furlani. Un'occasione unica e rara per conoscere un po' di più del lavoro e dell'intera struttura di uno dei club più importanti della storia del calcio mondiale".