Serafini: "Credo e spero che a giugno il problema del centravanti venga risolto"

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La sconfitta all'Olimpico del Milan contro la Lazio ha lasciato molto amaro in bocca: dopo la vittoria nel Derby contro l'Inter, i tifosi rossoneri si auguravano di poter accorciare sul primo posto in classifica e riaprire così il discorso per lo Scudetto. Niente da fare, invece, per i rossoneri che si sono dimostrati, almeno fin qui, non maturi al punto giusto per ambire a un traguardo così elevato. A parlare della gara persa contro i biancocelesti anche il collega Luca Serafini, intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti.

Luca Serafini sul possibile ritorno di Gimenez e sull'eventualità di andarsi a prendere un centravanti sul mercato: "Questa squadra ha bisogno di un centravanti come Gimenez: a me era piaciuto Fullkrug nel primo periodo ma poi si è un po’ imbolsito con l’aggravante che si è fratturato il dito del piede. Se c’è un centravanti, non per disperazione, ma riproviamo su Gimenez: anche perché credo e spero che a giugno il problema del centravanti venga risolto. Io avrei preso tutta la vita Vlahovic l’anno scorso: per caratteristiche, maturità e forza era l’ideale".