Marinozzi amaro: "Un'altra partita non buona di Pulisic"

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Sono tanti i temi caldi da affrontare in casa Milan dopo la deludente prestazione dell'Olimpico contro la Lazio - sconfitta per 1-0 - che ha portato la squadra di Massimiliano Allegri al primo ko in campionato lontano da San Siro. Rossoneri troppo molli, troppo disordinati tatticamente e tecnicamente, un ennesimo caso Leao dopo la sostituzione. Tutti argomenti che sono stati trattati dal giornalista e telecronista Andrea Marinozzi che, come d'abitudine, ha parlato sul suo canale YouTube.

Le parole di Marinozzi su cosa è mancato al Milan in campo contro la Lazio: "Quando il Milan è riuscito a posizionarsi bene tra le linee: la palla o non è arrivata pulita oppure non è stata ben gestita dagli attaccanti, soprattutto da Pulisic che non ha giocato una buona partita. Un’altra non buona partita di Pulisic. Troppe volte il Milan non ha ingaggiato con la giusta intensità che avevamo visto nel Derby. Il 62% dei duelli li ha vinti la Lazio: una percentuale altissima".