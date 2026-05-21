Serie A, squalificati e diffidati dell'ultima giornata: ci sono quattro rossoneri
Questo weekend partirà per l'ultima volta il campionato 2025/2026. Giornata fondamentale che emanerà i verdetti della Champions League e della retrocessione in Serie B. Di seguito la lista di tutti i diffidati e degli squalificati.
SERIE A, 38a GIORNATA: DIFFIDATI E SQUALIFICATI
ATALANTA
Nessuno squalificato
De Ketelaere (diffidato), Djimsiti (diffidato), Krstovic (diffidato)
BOLOGNA
Nessuno squalificato
Cambiaghi (diffidato), Ravaglia (diffidato)
CAGLIARI
Nessuno squalificato
Adopo (diffidato), Borrelli (diffidato), Gaetano (diffidato)
COMO
Nessuno squalificato
Addai (diffidato), Da Cunha (diffidato), Ramon (diffidato)
CREMONESE
Nessuno squalificato
Bonazzoli (diffidato), Grassi (diffidato), Luperto (diffidato), Maleh (diffidato), Vardy (diffidato)
FIORENTINA
Ranieri (squalificato)
Gudmundsson (diffidato), Kean (diffidato)
GENOA
Vitinha (squalificato)
Marcandalli (diffidato)
INTER
Nessuno squalificato
Akanji (diffidato), Mkhitaryan (diffidato)
JUVENTUS
Bremer (squalificato)
Kelly (diffidato), Locatelli (diffidato)
LAZIO
Rovella (squalificato), Tavares (squalificato), Taylor (squalificato),
Pedro (diffidato)
LECCE
Nessuno squalificato
Pierotti (diffidato), Ramadani (diffidato), Veiga (diffidato)
MILAN
Nessuno squalificato
Athekame (diffidato), Fofana (diffidato), Gabbia (diffidato), Modric (diffidato)
NAPOLI
Nessuno squalificato
Nessun diffidato
PARMA
Nessuno squalificato
Nicolussi Caviglia (diffidato)
PISA
Caracciolo (squalificato)
Canestrelli (diffidato), Touré (diffidato), Vural (diffidato)
ROMA
Wesley (squalificato)
El Shaarawy (diffidato), Hermoso (diffidato), Mancini (diffidato)
SASSUOLO
Nessuno squalificato
Laurienté (diffidato), Muric (diffidato), Volpato (diffidato)
TORINO
Maripan (squalificato)
Aboukhlal (diffidato), Lazaro (diffidato)
UDINESE
Kamara (squalificato)
Kristensen (diffidato)
VERONA
Gagliardini (squalificato)
Akpa Akpro (diffidato), Al-Musrati (diffidato), Nelsson (diffidato), Orban (diffidato)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan