Serie A, squalificati e diffidati dell'ultima giornata: ci sono quattro rossoneri

Serie A, squalificati e diffidati dell'ultima giornata: ci sono quattro rossoneriMilanNews.it
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Oggi alle 07:30News
di Lorenzo De Angelis
Di seguito elencati i giocatori diffidati e squalificati in vista della 38^ ed ultima giornata di campionato di Serie A 2025/2026.

Questo weekend partirà per l'ultima volta il campionato 2025/2026. Giornata fondamentale che emanerà i verdetti della Champions League e della retrocessione in Serie B. Di seguito la lista di tutti i diffidati e degli squalificati.

SERIE A, 38a GIORNATA: DIFFIDATI E SQUALIFICATI

ATALANTA
Nessuno squalificato
De Ketelaere (diffidato), Djimsiti (diffidato), Krstovic (diffidato)

BOLOGNA
Nessuno squalificato
Cambiaghi (diffidato), Ravaglia (diffidato)

CAGLIARI
Nessuno squalificato
Adopo (diffidato), Borrelli (diffidato), Gaetano (diffidato)

COMO
Nessuno squalificato
Addai (diffidato), Da Cunha (diffidato), Ramon (diffidato)

CREMONESE
Nessuno squalificato
Bonazzoli (diffidato), Grassi (diffidato), Luperto (diffidato), Maleh (diffidato), Vardy (diffidato)

FIORENTINA
Ranieri (squalificato)
Gudmundsson (diffidato), Kean (diffidato)

GENOA
Vitinha (squalificato)
Marcandalli (diffidato)

INTER
Nessuno squalificato
Akanji (diffidato), Mkhitaryan (diffidato)

JUVENTUS
Bremer (squalificato)
Kelly (diffidato), Locatelli (diffidato)

LAZIO
Rovella (squalificato), Tavares (squalificato), Taylor (squalificato),
Pedro (diffidato)

LECCE
Nessuno squalificato
Pierotti (diffidato), Ramadani (diffidato), Veiga (diffidato)

MILAN
Nessuno squalificato
Athekame (diffidato), Fofana (diffidato), Gabbia (diffidato), Modric (diffidato)

NAPOLI
Nessuno squalificato
Nessun diffidato

PARMA
Nessuno squalificato
Nicolussi Caviglia (diffidato)

PISA
Caracciolo (squalificato)
Canestrelli (diffidato), Touré (diffidato), Vural (diffidato)

ROMA
Wesley (squalificato)
El Shaarawy (diffidato), Hermoso (diffidato), Mancini (diffidato)

SASSUOLO
Nessuno squalificato
Laurienté (diffidato), Muric (diffidato), Volpato (diffidato)

TORINO
Maripan (squalificato)
Aboukhlal (diffidato), Lazaro (diffidato)

UDINESE
Kamara (squalificato)
Kristensen (diffidato)

VERONA
Gagliardini (squalificato)
Akpa Akpro (diffidato), Al-Musrati (diffidato), Nelsson (diffidato), Orban (diffidato)