Date e orari dell'ultima giornata di campionato: quando gioca il Milan?

vedi letture

Il programma completo della 38^ e ultima giornata del campionato di Serie A Enilive: la Champions si decide domenica alle 20.45.

Ci siamo: l'ultimo turno di campionato è all'orizzonte. Il Milan deve ancora conquistare il suo obiettivo principale, la qualificazione in Champions League, e ha la fortuna di poterlo fare senza guardare gli altri campi: i rossoneri devono vincere e sono dentro, punto e stop. In contemporanea si giocheranno anche le gare delle altre tre pretendenti agli ultimi due posti rimasti per l'Europa che conta. Ecco date e orari dell'ultima giornata di campionato.

VENERDÌ 22/05

ore 20.45, Fiorentina-Atalanta

SABATO 23/05

ore 18, Bologna-Inter

ore 20.45, Lazio-Pisa

DOMENICA 24/05

ore 15, Parma-Sassuolo

ore 18, Napoli-Udinese

ore 20.45, Hellas Verona-Roma

ore 20.45, Lecce-Genoa

ore 20.45, Milan-Cagliari

ore 20.45, Torino-Juventus

ore 20.45, Cremonese-Como