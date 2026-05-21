Come successo contro il Genoa il Milan preparerà la sfida contro il Cagliari in ritiro

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Una novità positiva e ben accolta da giocatori del Milan. La squadra tornerà in ritiro nella giornata di venerdì per preparare le sfida contro il Cagliari.

Come riportato ieri dalla redazione di MilanNews,it, venerdì il Milan tornerà in ritiro a Milanello. Apprende la redazione di MilanNews.it che il programma è il seguente: oggi ci sarà un doppio allenamento, giovedì giorno libero e venerdì appuntamento di nuovo nel centro sportivo di Carnago per il ritiro. La squadra ha trovato giusto isolarsi nuovamente per preparare al meglio la sfida finale e più importante della stagione: vincendo contro il Cagliari domenica sera i rossoneri saranno aritmeticamente qualificati alla prossima Champions League.

MILAN IN RITIRO

È una situazione che i calciatori hanno accettato di buon grado, anzi. L'input per un nuovo ritiro è arrivato direttamente da loro. Già nel post partita di Genoa-Milan Rabiot aveva dato un parere estremamente positivo: "Il ritiro ci è servito. Ci ha permesso di allenarci di più, di fare delle cose che non facevamo di solito, di parlarci fra di noi, portando fiducia a tutti. Non ascoltiamo ciò che si dice fuori. Eravamo in una bolla". È tempo di isolarsi, lavorare bene e fare il bene del Milan. Del futuro ci sarà tempo e modo di parlarne, ora conta solo la partita contro il Cagliari e raggiungere l'obiettivo.

di Antonio Vitiello.