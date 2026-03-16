Serafini: "Pulisic il lontano parente di quello conosciuto in questi anni e in autunno"

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La sconfitta all'Olimpico del Milan contro la Lazio ha lasciato molto amaro in bocca: dopo la vittoria nel Derby contro l'Inter, i tifosi rossoneri si auguravano di poter accorciare sul primo posto in classifica e riaprire così il discorso per lo Scudetto. Niente da fare, invece, per i rossoneri che si sono dimostrati, almeno fin qui, non maturi al punto giusto per ambire a un traguardo così elevato. A parlare della gara persa contro i biancocelesti anche il collega Luca Serafini, intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti.

Le parole di Luca Serafni sul rendimento deludente di Christian Pulisic da due mesi e mezzo a questa parte: "Pulisic ha subito un'involuzione dopo l'infortunio: quando un giocatore ha patologie così lunghe, poi si allena con il freno a mano e gioca con il freno a mano. Durante la partita provi a fare delle cose che in allenamento non fai mai, però poca roba: è il lontano parente del Pulisic conosciuto in questi anni, particolarmente quello di autunno".