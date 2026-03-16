Minutaggio di italiani in Serie A: Milan quintultimo, Como ultimissimo

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La piattaforma Kickest sulla sua pagina Instagram ha riportato un dato relativo all'impiego dei calciatori italiani nel corso di questa stagione di Serie A Enilive. Nelle ultime stagioni questo è stato un tema abbastanza dibattuto in casa Milan, con alcune voci che criticano la mancanza di giocatori del nostro paese all'interno della rosa. Non è un caso che nella classifica del minutaggio degli italiani in Serie A quest'anno, i rossoneri ricoprano il quintultimo posto con 4.924 minuti complessivi.

Nel dettaglio, possiamo sottolineare come il Milan abbia schierato quattro italiani in campionato. Si tratta del portiere Pietro Terracciano, dei difensori Matteo Gabbia (il più presente) e Davide Bartesaghi, del centrocampista Samuele Ricci. Peggio dei rossoneri l'Udinese, il Torino e l'Hellas Verona: ma soprattutto il Como che è ultimissimo. La squadra di Cesc Fabregas ha mandato in campo un solo giocatore italiano e solamente per un minuto: trattasi di Goldaniga.