Milan, sconfitta in trasferta senza gol dopo un anno: l'ultima volta nel gennaio 2025

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Roma fatale per il Milan, che esce sconfitto nella serata della 29ª giornata di Serie A: all'Olimpico la Lazio si impone per 1-0 grazie al gol al 26' di Isaksen, a premiare un maggiore cinismo dei biancocelesti (che nei primi 45' hanno colpito anche una traversa). Dopo una frazione iniziale difficile i rossoneri sono usciti alla distanza - anche grazie alle sostituzioni - ma nonostante un finale generoso il punteggio non è cambiato. Nella serata della Capitale manchiamo l'occasione di avvicinare la vetta della classifica, distante ora otto punti a nove giornate dal termine.

NUMERI E DATI DELLA PARTITA

Il Milan ha perso senza segnare una trasferta in Serie A dopo oltre un anno dall’ultima volta (0-2 vs Juventus, il 18 gennaio 2025). Inoltre, La Lazio ha vinto due gare di fila in campionato (vs Sassuolo e Milan) per la prima volta dal febbraio 2025 (vs Cagliari e Monza).

LE PAROLE DI ALLEGRI

"Nel primo tempo. La Lazio ha corso molto, noi abbiamo preso tanti contropiedi, rimanendo spesso uno contro uno dietro e sbagliando molto tecnicamente. Noi il primo tempo non abbiamo vinto né un duello fisico né un duello tecnico. Nella ripresa siamo migliorati, ma non siamo riusciti a fare gol. Quando si perdono le partite, col senno di poi si possono trovare tante cose. Pulisic sta crescendo di condizione. Leao stasera non è stato servito bene, altrimenti si sarebbe trovato davanti al portiere. Non è questione di Pulisic e Leao, ma che abbiamo fatto una partita frenetica contro una squadra che ti saltava addosso, perdendo tutti i duelli fisici. La cosa più importante, anche se capisco ci sia molta amarezza e delusione, è non perdere di vista la realtà delle cose: il Milan sta facendo una buona stagione, dispiace perché potevamo accorciare sull'Inter. Però per costruire serve tanto tempo, per distruggere poco. Quindi dobbiamo stare attenti. Bisogna accettare questa sconfitta con amarezza e delusione, ma da martedì pensare al Torino. E per noi sabato diventa di vitale importanza per la corsa Champions".