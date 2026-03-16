Mattei: "Milan, Estupinan è un problema come il centravanti. Nelle ultime settimane ho visto una flessione di Modric"

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Il giornalista Stefano Mattei è intervenuto a TMW Radio durante Maracanà. Queste le sue parole:

Il Milan ha buttato via un'altra occasione?

"Probabilmente il dubbio c'è stato più per gli addetti ai lavori che per i protagonisti su questo Milan. L'inter è stata sempre avanti nella lotta Scudetto. Non ha un difensore centrale all'altezza, abbiamo visto Estupinan ed è un problema, come il centravanti. E poi nelle ultime settimane ho visto una flessione di Modric. Ha incontrato comunque una delle migliori Lazio della stagione, che ha ritrovato il pubblico e voleva dare un segnale importante".

Come mai la Lazio ha giocato col sangue agli occhi contro il Milan?

"Hanno giocato non per la classifica, ma per i tifosi".