“Una Grande Visione”, il sogno rossonero di Giuseppe Cassinari diventa un libro

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Una storia di passione, determinazione e fede rossonera lunga una vita. È questo il cuore di “Una Grande Visione”, il libro scritto da Giuseppe Cassinari e disponibile su Amazon dal 25 novembre 2025, un racconto autobiografico che intreccia calcio, sogni imprenditoriali e amore incondizionato per il Milan. Il volume, 208 pagine, nasce dall’esigenza dell’autore di raccontare una vicenda reale che ha accompagnato otto anni della sua vita: un percorso fatto di intuizioni, ostacoli burocratici, incontri decisivi e momenti difficili, sempre guidato da un’unica costante, la passione per i colori rossoneri.

Cassinari ripercorre il viaggio che parte dalla sua infanzia da tifoso milanista. Un amore nato da bambino e coltivato nel tempo, alimentato dalle partite viste con emozione, dalle sfide decisive, dagli scudetti e dalle finali di Champions League che hanno segnato la storia del club. Con il passare degli anni quell’entusiasmo si trasforma però in qualcosa di più grande: un’idea, una visione destinata a diventare concreta.

Attraverso determinazione, creatività e spirito imprenditoriale, l’autore racconta come sia riuscito a trasformare il suo sogno in realtà, arrivando a diventare socio della squadra del suo cuore e contribuendo a gettare le basi di quello che potrebbe essere il futuro e unico stadio del Milan. Un percorso tutt’altro che semplice, caratterizzato da sfide, burocrazia, dinamiche politiche e rapporti umani complessi.

L’autore, Giuseppe Cassinari, classe 1964, nato a Melegnano, è laureato in Economia e Commercio a Milano ed è fondatore e presidente della holding Cassinari & Partner. Marito di Elisa e padre di Enrico e Giorgio, tutti tifosi rossoneri, unisce alla carriera imprenditoriale una forte passione per lo sport e per il calcio. Creativo, curioso e guidato da un profondo ottimismo, Cassinari racconta nel suo libro una storia che vuole essere anche fonte di ispirazione: un invito a credere nelle proprie idee e a non smettere mai di inseguire i sogni che si portano nel cuore. Nel suo caso, un cuore inevitabilmente rossonero.