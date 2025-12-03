Allegri a SportMediaset: "Fofana out, Pulisic a disposizione. Dobbiamo chiuderla nei 90 minuti"

Mancano poco più di 24 ore alla partita tra Lazio e Milan, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia e che si giocherà allo stadio Olimpico domani sera alle ore 21 in gara secca. Nessuna conferenza stampa del pre-gara per il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ma un'intervista concessa in esclusiva a SportMediaset che, domani, trasmetterà la gara in diretta e in chiaro su Italia 1. Tutte le dichiarazioni dell'allenatore milanista.

Troverete ambiente incandescente e Lazio arrabbiata...

"Troveremo un bell'ambiente come sempre a Roma. Giochiamo contro la Lazio in un ottavo di Coppa Italia: per tutte e due le squadre è un obiettivo importante. Sarà una bella partita contro una squadra complicata come abbiamo visto sabato"

Vuoi vincere la Coppa?

"La Coppa Italia non interessa a nessuno fino a che non ci sono gli ottavi di finale, quando poi si comincia ad andare avanti la coppa giustamente interessa a tutti. Noi dovremo essere bravi a giocare una bella partita: non sarà semplice perché giochiamo fuori casa. Non ci saranno neanche i supplementari a disposizione e quindi dovremo essere bravi a sfruttare i 90 minuti a nostra disposizione, contro una squadra che ha il nostro stesso obiettivo"

Sulla proposta di Sarri di mandare il Var dalla parte opposta delle panchine?

"Può essere una buona soluzione ma non dobbiamo deciderlo noi, ci sono organi competenti. Noi dobbiamo pensare a giocare e fare il meglio possibile"

Come sta Pulisic?

"Pulisic è a disposizione, Fofana no e speriamo di averlo col Sassuolo. Athekame no, Gimenez anche e sta lavorando per il rientro: ho bisogno di tutti i giocatori ed è importante che tutti siano a disposizione. Più andiamo avanti, più sono importanti le sostituzioni"

Opportunità per vedere le qualità di Jashari?

"Più che per vedere le qualità di Jashari, sarà opportunità per vedere la sua condizione fisica: quando è arrivato era praticamente fermo da un mese e mezzo. Ha giocato 45 minuti e si è fatto male per due mesi. Sono curioso anche io di vedere a che livello è sulla parte atletica"

Come vedi Nkunku?

"Sulla formazione non ho ancora deciso. Sabato ha fatto una partita importante: nel momento decisivo a inizio secondo tempo ha giocato tecnicamente tutte le palle nel miglior modo possibile. Giocatore di straordinaria tecnica, si sta inserendo molto bene e sta crescendo di condizione"

Maignan valore aggiunto?

"Mike sta facendo bene così come tutta la squadra. Domani il focus è chiuderla nei 90 minuti ma c'è la possibilità dei rigori e quindi bisogna essere pronti a tutto"