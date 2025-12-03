Allegri e il punto sugli infortunati: "Pulisic recuperato. Out Fofana, Athekame e Gimenez"

vedi letture

Alla vigilia della gara di Coppa Italia contro la Lazio, Massimiliano Allegri ha rilasciato queste parole ai microfoni di SportMediaset:

Come sta Pulisic?

"Pulisic è a disposizione, Fofana no e speriamo di averlo col Sassuolo. Athekame no, Gimenez anche e sta lavorando per il rientro: ho bisogno di tutti i giocatori ed è importante che tutti siano a disposizione. Più andiamo avanti, più sono importanti le sostituzioni".

Opportunità per vedere le qualità di Jashari?

"Più che per vedere le qualità di Jashari, sarà opportunità per vedere la sua condizione fisica: quando è arrivato era praticamente fermo da un mese e mezzo. Ha giocato 45 minuti e si è fatto male per due mesi. Sono curioso anche io di vedere a che livello è sulla parte atletica".

Come vedi Nkunku?

"Sulla formazione non ho ancora deciso. Sabato ha fatto una partita importante: nel momento decisivo a inizio secondo tempo ha giocato tecnicamente tutte le palle nel miglior modo possibile. Giocatore di straordinaria tecnica, si sta inserendo molto bene e sta crescendo di condizione".

Maignan valore aggiunto?

"Mike sta facendo bene così come tutta la squadra. Domani il focus è chiuderla nei 90 minuti ma c'è la possibilità dei rigori e quindi bisogna essere pronti a tutto".

