Probabile formazione Milan: torna Jashari, un ballottaggio in attacco
LAZIO-MILAN, LA PROBABILE FORMAZIONE
16 Maignan
23 Tomori 5 De Winter 31 Pavlovic
56 Saelemaekers 4 Ricci 30 Jashari 12 Rabiot 2 Estupinan
8 Loftus-Cheek 10 Leao
A disp.: 37 Pittarella, 1 Terracciano, 46 Gabbia, 27 Odogu, 33 Bartesaghi, 42 Sala, 14 Modric, 11 Pulisic, 18 Nkunku.
Allenatore: Massimiliano Allegri.
Ballottaggi: Loftus-Cheek-Nkunku
Squalificati: /
Indisponibili: Gimenez, Athekame, Fofana.
LE ULTIME DA MILANELLO
Altra settimana, altra partita, altro infortunio per il Milan di Massimiliano Allegri, che per l'ottavo di finale di Coppa Italia in programma domani sera contro la Lazio, all'Olimpico, perde per un problema muscolare Youssouf Fofana, che punta a rientrare tra i disponibili per la sfida di domenica prossima contro il Sassuolo. Allo stesso tempo, però, per un giocatore che si ferma c'è uno che recupera, Christian Pulisic, che dopo aver saltato la sfida di sabato rientra tra i convocati per quella di domani.
Per quanto riguarda la probabile formazione rossonera, ci saranno dei cambi in tutti i reparti: in difesa, per esempio, Koni De Winter dovrebbe dare un po' di riposo a Matteo Gabbia. Novità importanti in mezzo al campo dove ci saranno Samuele Ricci e Adrien Rabiot come mezzali, mentre davanti alla difesa dovrebbe rivedersi Ardon Jashari, che non gioca una partita ufficiale da agosto. Sulle fasce spazio ad Alexis Saelemaekers a destra e a Pervis Estupinan a sinistra. In avanti confermatissimo Rafael Leao, al suo fianco dovrebbe esserci Ruben Loftus-Cheek, che è favorito su Christopher Nkunku.
DOVE VEDERE LAZIO-MILAN
Data: govedì 4 dicembre 2025
Ore: 21.00
Stadio: Olimpico, Roma
Diretta TV: Italia 1
Web: MilanNews.it
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Guida
Assistenti: Lo Cicero – Dei Giudici
IV uomo: Doveri
VAR: Pezzuto
AVAR: Aureliano
