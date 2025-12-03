Probabile formazione Milan: torna Jashari, un ballottaggio in attacco

LAZIO-MILAN, LA PROBABILE FORMAZIONE

16 Maignan

23 Tomori 5 De Winter 31 Pavlovic

56 Saelemaekers 4 Ricci 30 Jashari 12 Rabiot 2 Estupinan

8 Loftus-Cheek 10 Leao

A disp.: 37 Pittarella, 1 Terracciano, 46 Gabbia, 27 Odogu, 33 Bartesaghi, 42 Sala, 14 Modric, 11 Pulisic, 18 Nkunku.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Ballottaggi: Loftus-Cheek-Nkunku

Squalificati: /

Indisponibili: Gimenez, Athekame, Fofana.

LE ULTIME DA MILANELLO

Altra settimana, altra partita, altro infortunio per il Milan di Massimiliano Allegri, che per l'ottavo di finale di Coppa Italia in programma domani sera contro la Lazio, all'Olimpico, perde per un problema muscolare Youssouf Fofana, che punta a rientrare tra i disponibili per la sfida di domenica prossima contro il Sassuolo. Allo stesso tempo, però, per un giocatore che si ferma c'è uno che recupera, Christian Pulisic, che dopo aver saltato la sfida di sabato rientra tra i convocati per quella di domani.

Per quanto riguarda la probabile formazione rossonera, ci saranno dei cambi in tutti i reparti: in difesa, per esempio, Koni De Winter dovrebbe dare un po' di riposo a Matteo Gabbia. Novità importanti in mezzo al campo dove ci saranno Samuele Ricci e Adrien Rabiot come mezzali, mentre davanti alla difesa dovrebbe rivedersi Ardon Jashari, che non gioca una partita ufficiale da agosto. Sulle fasce spazio ad Alexis Saelemaekers a destra e a Pervis Estupinan a sinistra. In avanti confermatissimo Rafael Leao, al suo fianco dovrebbe esserci Ruben Loftus-Cheek, che è favorito su Christopher Nkunku.

DOVE VEDERE LAZIO-MILAN

Data: govedì 4 dicembre 2025

Ore: 21.00

Stadio: Olimpico, Roma

Diretta TV: Italia 1

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Guida

Assistenti: Lo Cicero – Dei Giudici

IV uomo: Doveri

VAR: Pezzuto

AVAR: Aureliano

