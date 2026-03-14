MN - Guidi: "Scudetto per il Milan? Difficile. Dipende dall'Inter"

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Nel corso del consueto appuntamento con il video sul canale YouTube di MilanNews.it (CLICCA QUI per vedere il video), il collega de La Gazzetta dello Sport Marco Guidi ha parlato di Milan alla vigilia di una sfida importante come quella in programma domani contro la Lazio. Un estratto delle sue dichiarazioni ai nostri microfoni.

Ci credi allo scudetto?

"Difficile. Secondo me molto difficile perché dipende dall'Inter. È vero che adesso la formazione nerazzurra ha 4 partite abbastanza toste però poi ha un calendario secondo me abbastanza in discesa con squadre che hanno poco da chiedere al campionato quando le affronterà. Secondo me le prossime quattro giornate ti diranno se l'Inter butterà via questo vantaggio oppure se rimarrà così o perdesse qualche punto e basta nelle ultime giornate".