Sky - Conferme sulla titolarità di Jashari: provato in allenamento anche oggi

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Il Milan è in partenza verso Roma dove, domani sera alle 20.45 allo Stadio Olimpico, i rossoneri incontreranno la Lazio in occasione del 29° turno del campionato di Serie A Enilive. Una gara che, alla luce del pareggio per 1-1 dell'Inter contro l'Atalanta, assume un'importanza ancora maggiore di quella che già non ha: il Diavolo non solo ha l'opportunità di mettere in cascina altri punti Champions League ma anche la possibilità di accorciare sui cugini nerazzurri e metter loro ancora più pressione, nonostante l'operazione rimonta rimanga molto complicata.

Domani i rossoneri scenderanno in campo, però, senza uno dei trascinatori tecnici e morali più importanti della rosa: Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è infatti squalificato e tornerà a disposizione solamente settimana prossima per l'ultima gara prima della sosta. Secondo quanto rifersice Peppe Di Stefano, collega di Sky Sport, è stata confermata l'indiscrezione che dà Ardon Jashari come titolare insieme a Modric e Fofana: anche nella rifinitura di oggi lo svizzero è stato provato al posto di Rabiot e a discapito di Ricci.