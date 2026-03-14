MN - Guidi: "Il Milan deve fare bottino pieno: con 60 punti non si va da nessuna parte"

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Nel corso del consueto appuntamento con il video sul canale YouTube di MilanNews.it (CLICCA QUI per vedere il video), il collega de La Gazzetta dello Sport Marco Guidi ha parlato di Milan alla vigilia di una sfida importante come quella in programma domani contro la Lazio. Un estratto delle sue dichiarazioni ai nostri microfoni.

Questo weekend potrebbe essere decisivo per il discorso scudetto?

"Si, poi per me le prossime 3 partite dell'Inter, più ancora dell'Atalanta oggi, quelle di Firenze, perché la Fiorentina ha bisogno di punti, Como e Roma che hanno bisogno di punti. Sono quelle che secondo me sono decisive. Il Milan deve fare bottino pieno, non è facile, Allegri l'ha detto anche in conferenza, al di là del discorso scudetto il Milan deve fare punti perché con 60 non si va da nessuna parte".