Serie A, la classifica aggiornata: Inter a +8 sul Milan
La partita delle 15 del sabato porta in dote un risultato molto pesante nell'economia della classifica di Serie A Enilive, anche se la giornata numero 29 è ancora tutta da giocare. Il pareggio tra Inter e Atalanta, fa sorridere il Milan ma anche il Napoli, le due squadre più vicine ai nerazzurri in classifica: i partenopei adesso alle ore 18 e i rossoneri domani sera alle 20.45 avranno l'occasione di accorciare sulla formazione di Chivu, anche se non sarà facile. Al momento i punti di vantaggio dell'Inter sul Diavolo sono 8.
Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A:
Inter 68*
Milan 60
Napoli 56
Como 51
Roma 51
Juventus 50
Atalanta 47*
Bologna 39
Sassuolo 38
Lazio 37
Udinese 36
Parma 34*
Cagliari 30
Torino 33*
Genoa 30
Lecce 27
Fiorentina 25
Cremonese 24
Verona 18
Pisa 15
*una partita in più
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