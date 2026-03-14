Serie A, la classifica aggiornata: Inter a +8 sul Milan

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La partita delle 15 del sabato porta in dote un risultato molto pesante nell'economia della classifica di Serie A Enilive, anche se la giornata numero 29 è ancora tutta da giocare. Il pareggio tra Inter e Atalanta, fa sorridere il Milan ma anche il Napoli, le due squadre più vicine ai nerazzurri in classifica: i partenopei adesso alle ore 18 e i rossoneri domani sera alle 20.45 avranno l'occasione di accorciare sulla formazione di Chivu, anche se non sarà facile. Al momento i punti di vantaggio dell'Inter sul Diavolo sono 8.

Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A:

Inter 68*

Milan 60

Napoli 56

Como 51

Roma 51

Juventus 50

Atalanta 47*

Bologna 39

Sassuolo 38

Lazio 37

Udinese 36

Parma 34*

Cagliari 30

Torino 33*

Genoa 30

Lecce 27

Fiorentina 25

Cremonese 24

Verona 18

Pisa 15

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