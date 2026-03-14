MN - Guidi: "Domani non facile a prescindere: Lazio in ripresa"

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Nel corso del consueto appuntamento con il video sul canale YouTube di MilanNews.it (CLICCA QUI per vedere il video), il collega de La Gazzetta dello Sport Marco Guidi ha parlato di Milan alla vigilia di una sfida importante come quella in programma domani contro la Lazio. Un estratto delle sue dichiarazioni ai nostri microfoni.

Quanto è delicata la partita di domani?

"Assume un'importanza maggiore qualora l'Inter dovesse perdere punti oggi. Però io credo che a prescindere una partita non facile, perché la Lazio è in ripresa, ha vinto l'ultima con il Sassuolo, tornerà ad avere i tifosi allo stadio dal 30 gennaio. La storia ci insegna che per arrivare a un appuntamento importante devi comunque arrivarci giocando le partite seriamente. Difficili che stacchi e riattacchi la spina. Non sarà una partita semplice".