Ramazzotti: "Leao si allena forte per cancellare gli ultimi segni che la pubalgia ha lasciato sul suo fisico"

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Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Rafael Leao: "Rafa si allena forte per cancellare gli ultimi segni che la pubalgia ha lasciato sul suo fisico. Non pensate che per lui sia stato un problema di poco conto: lo ha condizionato tantissimo perché lo ha costretto a non forzare durante la settimana, a saltare qualche allenamento mentre gli altri invece sudavano. Ecco perché le gambe ultimamente non sempre sono andate alla stessa velocità del passato e sottoporta ha fallito qualche occasione più del solito. Leao comunque non ha mollato, anzi è più determinato che mai: prosegue il lavoro da solo, lontano da Milanello, per rafforzare la muscolatura con esercizi specifici, mentre nel centro tecnico rossonero svolge un programma specifico di prevenzione contro gli infortuni e sul campo cura ogni aspetto, comprese le conclusioni in porta.

Con un “maestro” speciale: oltre ai suggerimenti di Allegri, che lo stimola sempre a dare il massimo anche se non ha più l’amata fascia sinistra come riferimento, per lui ci sono pure i consigli di Bernardo Corradi, collaboratore del tecnico livornese ed ex numero 9 in doppia cifra come reti in Serie A per cinque stagioni. Corradi sa come si fa il centravanti e, se Magnanelli è una fonte di “suggerimenti” per i centrocampisti, e in generale per la fase di non possesso, l’ex ct dell’Under 20 azzurra si dedica soprattutto alle punte. E quindi alla trasformazione del portoghese da attaccante esterno a numero nove".