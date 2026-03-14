Dalla Spagna nostalgia di Modric: "C’è un po’ di pentimento, un po’ di rimpianto"

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Fernando Sanchez Tavero, giornalista di AS, quotidiano sportivo spagnolo, si è così espresso a MilanVibes su Luka Modric: "C’è un po’ di pentimento, un po’ di rimpianto. È stata una decisione del club di non rinnovare, ma vedendo le prestazioni e la continuità che sta avendo al Milan, a Madrid c’è un po’ di pentimento. Nessuno si aspettava questo rendimento e questo minutaggio, nonostante le tante partite giocate anche l’anno scorso.

Il suo grande obiettivo, come sapevano anche a Madrid, era arrivare al massimo della forma ai prossimi Mondiali con la sua Croazia. Credo che nemmeno Luka conosca ancora il suo futuro: probabilmente deciderà all’ultimo momento, come era successo anche l’anno scorso. Tantissimo dipenderà dal rendimento che avrà da qui a fine stagione, dal modo in cui si sentirà tra qui e il Mondiale, non escluderei un altro suo anno. Non penso che scelga di smettere così al Milan dopo le prestazioni che sta offrendo, però ricordo che anche Toni Kroos non aveva dato segnali prima della sua decisione, quindi attenzione.

Non credo che in questo momento al Real serva un gestore come Allegri. Il paragone con Ancelotti può starci fino a un certo punto, perché quando tornò conosceva già l’ambiente e lo spogliatoio. Se il club dovesse cambiare allenatore penso che l’unica vera scelta sensata potrebbe essere quella di orientarsi più su un profilo alla Klopp, qualcuno capace di dare anche una forte impronta alla squadra dal punto di vista organizzativo”.