MN - Llorente: "Se l'Inter comincia a lasciare punti, non si sa mai... Allegri sta gestendo molto bene"

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Seconda giornata del World Legends Padel Tour 2026 a Milano, tanti altri ex calciatori sono intervenuti sui campo da gioco e ai microfoni per parlare dell'attualità calcistica. Tra questi anche l'ex attaccante di Juventus, Napoli e Udinese Fernando Llorente che ha parlato alla stampa, tra cui anche l'inviato di MilanNews.it. Le sue dichiarazioni.

La Juve deve puntare su Vlahovic per il futuro?

"Penso di sì. Sarebbe un errore lasciare andar via un giocatore come lui a parametro zero. La Juventus deve cercare di arrivare a un accordo perchè è un grandissimo giocatore: ancora è giovane e ha tanto da offrire"

Cosa pensi della lotta scudetto: il Milan ha possibilità di rimontare?

"Se l'Inter comincia a lasciare dei punti come nelle ultime giornate non si sa mai. Il Milan sicuramente ci crederà e allora sarà una bella lotta. Ci sono squadre come Roma e la Juventus che vogliono entrare in Champions: sarà un finale di stagione molto bello"

Hai avuto Allegri: un giudizio sul suo lavoro?

"Lui è un allenatore con tantissima esperienza: da quando è arrivato sta gestendo molto bene la situazione. Gli faccio un grande in bocca al lupo"