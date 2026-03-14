M. Orlando: "Il Milan rischia: avrà assenze importanti e ci sarà di nuovo il pubblico"

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Il weekend di campionato che si apre questa sera con la partita tra Torino e Parma, promette di essere un crocevia per la stagione: si capirà forse veramente se il Milan, impegnato domenica sera all'Olimpico contro la Lazio, potrà effettivamente ambire a un possibile recupero in classifica sull'Inter che gioca domani a San Siro contro l'Atalanta e che nonostante la sconfitta nel Derby di cinque giorni fa conserva ancora +7 punti di vantaggio sui rossoneri. Massimo Orlando, giornalista ed ex calciatore è intervenuto a Maracanà su TMW Radio, ha offerto il suo punto di vista.

Inter-Atalanta e Lazio-Milan, chi rischia di più?

"Secondo me il ko di Champions avrà ripercussioni per l'Atalanta. Hanno fatto un capolavoro ad arrivare lì, ma mi da la sensazione che questa squadra non abbia più la forza per giocarsi la Champions. Rischia però di più il Milan. La Lazio, anche se ha molti problemi, ha un allenatore molto bravo e può metterti in difficoltà. Il Milan poi avrà assenze pesanti e ci sarà di nuovo il pubblico"