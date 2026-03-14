Costacurta: "Modric e Rabiot i migliori del campionato insieme a Lautaro e Paz"
Anche Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, è intervenuto nel corso della giornata inaugurale del World Legends Padel Tour 2026 a Milano. Un estratto delle sue dichiarazioni alla stampa tra cui l'inviato di MilanNews.it.
Quanto è stato importante avere Modric?
"Modric e Rabiot hanno cambiato questa squadra: sono i migliori giocatori del campionato insieme a Lautaro e Nico Paz. Hanno cambiato questa squadra come mentalità. Max Allegri fin da subito dopo la prima partita persa ha detto che la squadra non percepiva il pericolo: ed è una cosa che sembra semplice ma io ho giocato in una squadra in cui Maldini e Tassotti hanno sempre capito che se avessero permesso agli avversari di crossare, io e Baresi che non eravamo due armadi avremmo potuto soffrire. Quando un compagno percepisce questa cosa qui, è a metà dell'opera"
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