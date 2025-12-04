Ambrosini sul futuro di Maignan: "Secondo me lui non andrebbe all'Inter"

Nel corso del consueto appuntamento con Elastici, podcast di Cronache di Spogliatoio, l'ex giocatore Massimo Ambrosini, oggi opinionista sportivo, ha parlato della delicata situazione contrattuale di Maignan dicendo quanto la "pressione" dei suoi compagni di squadra possa incidere sulla sua volontà di restare o meno in rossonero:

"Se hai un minimo dubbio e metti da parte il rancore che non gli ha fatto firmare un contratto prima, o di non accettare le condizioni che gli erano state proposte, probabilmente sì. Per Maignan secondo me il discorso non è paragonabile a quello che facemmo noi quando eravamo calciatori con Maldini, anche perché non è una questione di smetto o continuo. Lì è vado a giocare da un'altra parte o...secondo me lui non andrebbe all'Inter".

Sul commento di Gabbia e sul fatto che anche nello spogliatoio gli parlino: "È normale, anche io ci andrei, tutti i giorni. Come scrivevo a Kakà quando doveva andare via. Si fanno, si dicono, non dico si implora, ma si chiede nei limiti di quello che può succedere. Ma io penso che Maignan abbia anche parlato con quei compagni con i quali ha confidenza".