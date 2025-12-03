Budoni sui giovani italiani: "Devono essere messi nelle condizioni di poter emergere"
Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore e tecnico Riccardo Budoni ha parlato di un tema molto delicato in Italia, come quello dei giovani, che fatta la pace di alcuni non vengono valorizzati abbastanza dalle società per le quali giocano.
Che cosa dice sui giovani italiani?
"Il problema principale è quello che vogliono le società. Se queste supportano il lavoro di un tecnico, che lavora bene con i giovani e a prescindere dai risultati, perché i giovani devono comunque poter crescere. I giovani devono essere messi nelle condizioni di poter emergere".
