De Zerbi: "Ho una simpatia per il Milan, è stata la mia mamma calcistica"

Intervenuto negli studi di Sportitalia, l'attuale allenatore del Marsiglia, ed ex Brighton e Sassuolo, fra le altre, Roberto De Zerbi ha parlato della sua esperienza da calciatore con la maglia del Milan, squadra verso la quale ha sempre provato un particolare sentimento: "Il Milan è stata la mamma calcistica per me, sono legatissimo alla vecchia società. Mi ha aiutato ad avere spazio nel calcio. Ho una simpatia particolare per il Milan".

Lo stesso De Zerbi qualche settimana fa parlava così ai microfoni di MilanNews.it (LEGGI QUI l'intervista) sul campionato di Serie A: "Chi è la favorita del campionato? Non lo so è difficile dirlo anche perchè è un campionato molto livellato".