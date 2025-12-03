Pazzini: “Leao non ha movimenti da prima punta. Questo ruolo lo limita”

Nell'ultima puntata del podcast Cose scomode di Aura Sport, l'ex attaccante di Milan, Inter e tante altre, ha parlato di Leao e della sua nuova posizione in attacco che, a sua detta, non si sposa per niente con l'attaccante portoghese. Ma vediamo nel dettaglio le sue parole:

“Obiettivamente Leao, l’ho visto anche dal vivo, non ha nessun movimento da prima punta, non ha neanche un movimento da prima punta. Poi che lo può fare perché magari il Milan, soprattutto in tante partite, le aspetta quindi lascia la palla alle squadre avversarie, quindi poi Leão è puro istinto e dunque va a fare veramente male, perché attacca il campo, 30/40 metri, quindi in quel caso lì sì. Ma se io poi devo andare a giocare contro squadre che si difendono basse, che quindi la palla ce l’ho io, Leao non ha movimenti da prima punta da dentro l’area di rigore. Infatti ci sono state un paio di partite che ok, però quando aveva a fianco Pulisic, che comunque gli dava una mano, si muoveva, riusciva un attimino a compensare, ma c’è stata una partita in casa che lui giocava da solo, lo vai a limitare, lo vai a limitare molto. Quindi con un altro che ti fa da riferimento, che può essere Gimenez, o comunque un attaccante che ti riempie un pochino l’area, sicuramente lo può fare perché ha qualità”