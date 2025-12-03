Coppa d'Africa, i giocatori dei club saranno inviati alle nazionali dal 15 dicembre

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Il 15 dicembre è la data individuata dalla Fifa e dalla Caf per il rilascio da parte dei club di appartenenza dei calciatori africani che parteciperanno con la propria nazionale alla Coppa d'Africa 2025 in programma in Marocco dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026. Le Federazioni della Caf e i club sono però anche "incoraggiati a tenere discussioni bilaterali per trovare eventuali soluzioni individuali adeguate", fa sapere la Fifa, e nei casi in cui permanga una controversia, la stessa Fifa medierà tra le parti, tenendo conto delle circostanze di ciascun caso: calendario delle partite, fase delle competizioni, partecipazione storica e prevista dei giocatori ed eventuali altri fattori pertinenti. La decisione di Fifa e Caf, sottolinea la confederazione mondiale, è in linea con il principio utilizzato per la Coppa del Mondo 2022️ con il periodo di rilascio ridotto a sette giorni. Quella in programma in Marocco è la 35ma edizione del torneo continentale organizzato dalla Caf.

In campo scenderanno 24 nazionali. Le gare si disputeranno in nove stadi. (ANSA).