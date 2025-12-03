Caressa sul Milan:" Arriverà in fondo, perché ha le caratteristiche per farlo"

Nel corso del consueto appuntamento con il video sul suo canale YouTube, il collega Fabio Caressa ha parlato di Milan dopo la sofferta vittoria di sabato sera contro la Lazio: "Il Milan è una squadra solida, Allegri ha cominciato guardando dalla prima giornate, e capendo che la squadra prendeva troppi gol. Si faceva prendere d'infilata e non aveva le coperture necessarie. Ha giocato tutto su questo elemento. Ha dimostrato che i giocatori si possono migliorare con l'allenamento, pensate a Tomori. L'inglese è ritornato quello che conoscevamo, quello che poteva dominare anche in difesa. E lo stavamo un po' perdendo no?".

Caressa ha continuato soffermandosi sulla difesa: "Quando il Milan è protetto? Quando riesce a giocare coi suoi centrocampisti. Ho già sottolineato l'importanza della presenza di Rabiot, ma non solo quello. Il cambiamento è stato anche mettere Leao in quella posizione (prima punta, ndr), ovvero di non rincorrere gli avversari, cosa che invece hanno provato ad insegnargli gli allenatori che si sono susseguiti da Pioli in poi al Milan".

Ha poi concluso: "Arriverà in fondo. Il Milan arriva in fondo perché ha le caratteristiche per farlo. Perché attenzione, se le squadre di Allegri arrivano a febbraio/marzo che sono avanti, in scia, poi batterle è molto diffiile. Superarle difficile anche, perché il Milan non avrà tanti impegni, fatta eccezione per la Coppa Italia. Non avere le coppe è diventato fondamentale, perché giocare in Champions o in Europa League vuol dire fare due campionati contemporaneamente. Non è più come prima".