Coppa Italia: 5-1 al Venezia, l'Inter ai quarti

foto ANSA
Ieri alle 23:00News
di Lorenzo De Angelis
fonte ANSA

(ANSA) - MILANO, 03 DIC - L'Inter batte 5-1 il Venezia negli ottavi di finale di Coppa Italia. I nerazzurri, che ai quarti affronteranno la vincente della sfida di gennaio tra Roma e Torino, segnano tre volte nel primo tempo con Frattesi, Esposito e Thuram, che fa doppietta nella ripresa. Per gli ospiti c'è la rete della bandiera, su tiro di Sagrado deviato da Carlos Augusto, seguita dal gol di Bonny che ristabilisce il divario. (ANSA).