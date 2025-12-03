Caressa su Leao: "Sta cambiando modo di giocare. È molto più decisivo"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il video sul suo canale YouTube, il collega di Sky Sport Fabio Caressa ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare su Rafael Leao:

"Sta completamente cambiando modo di giocare. Tocca meno palloni, fa meno dribbling, ma è molto più decisivo. Fa un pò strano vedere Leao attaccante, essere meno nel gioco, non cercare l'1vs1 perché deve essere più bravo nell'andare a chiudere l'azione. Però quando il Milan verrà attaccato in quella posizione lì, la squadra sarà più pericolosa nelle ripartenze. E mi sembra che la scelta di Allegri sia definitiva, e non penso che chieda un'altra prima punta a gennaio al Milan. Può essere ma non sono sicuro. Perché lì Leao può giocare tranquillo, non rincorrere nessuno".

Continuando a parlare di Leao Caressa ha detto anche su Rabiot che è: "Il giocatore più decisivo che è arrivato in Italia, secondo me. Decisivo Rabiot! E mi chiedo come sia possibile che la Juventus non gli abbia rinnovato il contratto. E Rabiot per gli equilibri del Milan è fondamentale, anche perché c'è Bartesaghi là vicino. Se lì ci fosse Leao le cose potrebbero essere più difficili, e quindi penso che Allegri non cambierà posizione".