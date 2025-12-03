Presentato a Lissone il nuovo album Calciatori Panini 2025-2026

(ANSA) - MILANO, 03 DIC - "Ogni anno la collezione Calciatori Panini ci sorprende ed anche quest'anno non mancano novità accattivanti per tutti". Il presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli ha presentato così a Lissone la nuova collezione "Calciatori 2025-2026", la raccolta ufficiale di figurine Panini che, da oltre sessant'anni, racconta tutto il meglio del calcio italiano. L'album, giunto alla sua sessantacinquesima edizione, è composto da 618 figurine, di cui 108 realizzate su materiale speciale, da raccogliere in 80 pagine. Molte le novità all'interno della collezione, a partire dall'uso dell'intelligenza artificiale: nelle sezioni Gem Squad, Super Glovez, Trick Maestro e Boom D'impatto il background è stato reinterpretato grazie all'AI dando vita a 60 sticker esclusivi dal design urban e futuristico per diventare oggetti da collezione sorprendenti. Come nella scorsa edizione, viene confermato il ritorno al mezzobusto per le figurine dei calciatori, la posa più iconica e amata dai collezionisti. Rimane centrale il numero di maglia, insieme ai dati tecnici e fisici di ogni giocatore.

Lo sfondo richiama invece i colori sociali del rispettivo club, valorizzandone l'identità. Completano la collezione gli spazi dedicati alla Serie BKT e alla Lega Pro. "La collezione Calciatori è da sempre interprete dei nuovi modelli sociali di riferimento. Anche l'edizione 2025-2026, conferma questa vocazione" ha detto Martina Limoni, Direttrice Mercato Italia Collezionabili. (ANSA).