Shevchenko: "Stimo tanto Ancelotti, gli auguro un grande Mondiale"

L'ex centravanti rossonero Andriy Shevchenko si è reso protagonista di un'intervista esclusiva con i colleghi di Tuttosport in cui si è parlato di tanti argomenti, seri e più leggeri. Il Presidente della federazione calcistica ucraina ha illustrato le sfide di gestire lo sport in un paese in guerra, come il suo. Allo stesso tempo non si è tirato indietro e ha parlato del Milan, sottolineando l'importanza di tre uomini chiave come Allegri, Modric e Leao. Di seguito si riporta un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Shevchenko sul suo ex allenatore Ancelotti, oggi CT del Brasile: "Stimo tanto Carlo, gli auguro un grande Mondiale. Sì, sarebbe bello trovarsi lì a fare una grande festa tutti insieme… Però c’è da lavorare, e parecchio: nella vita e nello sport bisogna meritarsi tutto, non c’è niente con lo sconto"