Il Napoli arriva al 20esimo rigore per battere il Cagliari. Decisivo Milinkovic-Savic su Luvumbo

di Antonello Gioia

Dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, il Napoli ha superato il Cagliari ai calci di rigore negli ottavi di finale di Coppa Italia; decisivo il decimo rigore per i sardi calciato da Luvumbo e parato da Vanja Milinkovic-Savic, poco prima dell'ultimo rigore trasformato da Buongiorno.