Pasotto su Jashari: "Il suo punto di forza è la doppia fase: ha piedi per lo sviluppo dell'azione e un'adeguata cattiveria agonistica per proteggere la difesa"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Ardon Jashari: "Il suo punto di forza più significativo è la doppia fase. Jashari ha piedi abbastanza educati da essere prezioso nello sviluppo dell'azione (oltre ad avere il gusto dell'inserimento) e un'adeguata cattiveria agonistica per proteggere la difesa. Se occorre andare a sradicare palloni, non si fa pregare. E poi ha anche un altro pregio utile alla sua causa: per caratteristiche, può giocare da interno o mezzala ma anche davanti alla difesa, come ha sottolineato nei giorni scorsi Allegri. Tradotto: il tecnico rossonero recupera un'arma in più in una mediana comunque già molto forte e completa.

Per Ardon la concorrenza è notevole, specialmente dopo aver perso posizioni a causa dell'assenza. Ci sono gli intoccabili come Modric e Rabiot, c'è un tuttofare a volte pasticcione ma comunque prezioso come Fofana, ci sono alternative di livello come Ricci e Loftus. E' in questo contesto che lo svizzero dovrà sgomitare per prendersi un po' di vetrina, a partire da Roma, in modo da poter restare nelle rotazioni in pianta stabile. Un'ipotesi di lavoro suggestiva - non sempre, è chiaro - potrebbe essere quella di una mediana con lui Modric e Rabiot: fantasia, piedi buoni, inserimenti e adeguata copertura. Suona bene".