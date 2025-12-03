Allegri: "Domani mattina deciderò quelle che saranno le scelte della formazione iniziale"

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, si è così espresso a MilanTV alla vigilia di Lazio-Milan: "Domani mattina deciderò quelle che saranno le scelte della formazione iniziale. L'importante sarà giocare una partita di lucidità, di grande tecnica, sapendo che sarà una di grande pressione".

VERSO LAZIO-MILAN, LE PAROLE DI MISTER ALLEGRI

"Troveremo - ha spiegato a SportMediaset Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, alla vigilia di Lazio-Milan di Coppa Italia - un bell'ambiente come sempre a Roma. Giochiamo contro la Lazio in un ottavo di Coppa Italia: per tutte e due le squadre è un obiettivo importante. Sarà una bella partita contro una squadra complicata come abbiamo visto sabato. La Coppa Italia non interessa a nessuno fino a che non ci sono gli ottavi di finale, quando poi si comincia ad andare avanti la coppa giustamente interessa a tutti. Noi dovremo essere bravi a giocare una bella partita: non sarà semplice perché giochiamo fuori casa. Non ci saranno neanche i supplementari a disposizione e quindi dovremo essere bravi a sfruttare i 90 minuti a nostra disposizione, contro una squadra che ha il nostro stesso obiettivo. Pulisic è a disposizione, Fofana no e speriamo di averlo col Sassuolo. Athekame no, Gimenez anche e sta lavorando per il rientro: ho bisogno di tutti i giocatori ed è importante che tutti siano a disposizione. Più andiamo avanti, più sono importanti le sostituzioni. Più che per vedere le qualità di Jashari, sarà opportunità per vedere la sua condizione fisica: quando è arrivato era praticamente fermo da un mese e mezzo. Ha giocato 45 minuti e si è fatto male per due mesi. Sono curioso anche io di vedere a che livello è sulla parte atletica. Sulla formazione non ho ancora deciso. Sabato Nkunku ha fatto una partita importante: nel momento decisivo a inizio secondo tempo ha giocato tecnicamente tutte le palle nel miglior modo possibile. Giocatore di straordinaria tecnica, si sta inserendo molto bene e sta crescendo di condizione. Mike sta facendo bene così come tutta la squadra. Domani il focus è chiuderla nei 90 minuti ma c'è la possibilità dei rigori e quindi bisogna essere pronti a tutto"