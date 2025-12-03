Il Torino compie oggi 119 anni. Lunedì le celebrazioni in occasione della sfida al Milan

Il Torino compie oggi 119 anni. Lunedì le celebrazioni in occasione della sfida al Milan
foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 19:00News
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - TORINO, 03 DIC - Il Torino compie 119 anni, era il 3 dicembre 1906 quando venne fondato il club granata. "Nella notte, alcuni appassionati, in gran parte stranieri, sotto la guida e il fervore dello svizzero Alfredo Dick danno vita ad un nuovo club che avrà maglia granata e pantaloncini bianchi" si legge nella nota ufficiale pubblicata sui propri canali ufficiali. "119 anni di orgoglio e di passione, questo dice la storia.

Una storia che continua" l'augurio per il futuro del club del presidente Urbano Cairo. Oggi, però, è un compleanno particolarmente amaro, perché la squadra di Marco Baroni è reduce da due brutte sconfitte consecutive contro Como e Lecce: il Toro ha appena quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione e non vince dal 26 ottobre scorso, il prossimo appuntamento sarà nel posticipo di lunedì 8 dicembre allo stadio Olimpico Grande Torino contro la capolista Milan. (ANSA).