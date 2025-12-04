TOP NEWS del 3 dicembre - Fofana out, la probabile anti Lazio e le parole di Allegri

TOP NEWS del 3 dicembre - Fofana out, la probabile anti Lazio e le parole di AllegriMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 01:00News
di Lorenzo De Angelis

Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, mercoledì 3 dicembre 2025:

Probabile formazione Milan: torna Jashari, un ballottaggio in attacco - LEGGI QUI

Allegri a MTV: "L'importante domani sarà giocare una partita di lucidità e di grande tecnica" - LEGGI QUI

MN - Fofana out, leggero fastidio muscolare. Convocato Sala - LEGGI QUI