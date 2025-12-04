Mondiali 2026: Shaquille O'Neal, Brady e Gretzky le stelle al sorteggio di Washington

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Un Mondiale di calcio in tre Paesi, ma a fortissima trazione Usa: ci saranno tutte le stelle dei principali sport a stelle e strisce sul palco del Jfk Centre di Washington, venerdi', per il sorteggio Fifa della Coppa del Mondo. A condurre la cerimonia tecnica, Rio Ferdinand, ex difensore della nazionale inglese e del Manchester United. Ma e' la lista degli ospiti d'onore, diffusa in serata dalla Fifa, a dare nell'occhio. A fare da assistenti all'estrazione delle squadre dall'urna, saranno Tom Brady, leggenda del football americano, Shaquille O'Neal, campionissibmo Nba, Wayne Gretzky, fuoriclasse dell'hockey ghiaccio nato in Canada e di origini russe, e Aaron Judge, sette volte all-star del baseball e recordman di fuori campo con i New York Yankees.

A condurre la serata sul red carpet un'altra celebrità del football Usa, Eli Manning, ex quarterback dei Giants, "Il calcio unisce, e non vedo l'ora che questo succeda il prossimo anno in Nordamerica", le parole di Gretzky, dimenticandosi del Messico. "Seguo il calcio - ha detto Judge - e visto che la finale si gioca nel New Jersey, non vedo l'ora di scoprire il tabellone per sapere chi si contenderà la Coppa del Mondo nel nostro giardino di casa". (ANSA).