Milan, finalmente Jashari: dal 1' contro la Lazio al posto di Modric

Finalmente è la parola che stanno pronunciando di più i tifosi del Milan nelle ultime ore, riferendosi al fatto che stasera all'Olimpico di Roma contro la Lazio negli ottavi di Coppa Italia Ardon Jashari tornerà in campo dopo oltre tre mesi in una gara ufficiale. E lo farà dal primo minuto: lo svizzero prenderà infatti il posto di Luka Modric che partirà inizialmente dalla panchina nel ruolo di regista davanti alla difesa.

RITORNO IN CAMPO - Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che le chiavi del centrocampo milanista saranno quindi nelle mani del secondo colpo più costoso dell'estate del Diavolo che lo ha pagato 37 milioni di euro, bonus inclusi, per strapparlo al Club Brugge dopo una trattativa infinita. Purtroppo la sua stagione non è iniziata con il piede giusto visto che a fine agosto, durante un allenamento a Milanello, ha riportato la frattura del perone dopo uno scontro di gioco con Santiago Gimenez. Lo stop è stato piuttosto lungo, ma ora il peggio è alle spalle e ora Jashari, che durante la sosta delle nazionali di novembre aveva giocato 90' nell'amichevole contro la Virtus Entella, è pronto finalmente a tornare in campo in una gara ufficiale.

LE PAROLE DI ALLEGRI - C'è ovviamente grande curiosità nei tifosi milanista di vederlo all'opera, così come in Massimiliano Allegri che ieri ha spiegato a Sportmediaset: "Più che per vedere le qualità di Jashari, sarà opportunità per vedere la sua condizione fisica: quando è arrivato era praticamente fermo da un mese e mezzo. Ha giocato 45 minuti e si è fatto male per due mesi. Sono curioso anche io di vedere a che livello è sulla parte atletica". La risposta sarà alle 21 di stasera quando Jashari tornerà finalmente in campo dopo tanto tempo.

