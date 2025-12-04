Lazio-Milan: riecco Jashari, c'è Loftus con Leao in attacco
LAZIO-MILAN, LA PROBABILE FORMAZIONE
16 Maignan
23 Tomori 5 De Winter 31 Pavlovic
56 Saelemaekers 4 Ricci 30 Jashari 12 Rabiot 2 Estupinan
8 Loftus-Cheek 10 Leao
A disp.: 37 Pittarella, 1 Terracciano, 46 Gabbia, 27 Odogu, 33 Bartesaghi, 42 Sala, 14 Modric, 11 Pulisic, 18 Nkunku.
Allenatore: Massimiliano Allegri.
Ballottaggi: Loftus-Cheek-Nkunku
Squalificati: /
Indisponibili: Gimenez, Athekame, Fofana.
Questa sera il Milan scenderà in campo all'Olimpico di Roma contro la Lazio negli ottavi di Coppa Italia. Per questa gara, Massimiliano Allegri recupera Christian Pulisic che partirà comunque dalla panchina. Non saranno a disposizione invece Zachary Athekame, Santiago Gimemez e anche Youssouf Fofana, out per un leggere fastidio muscolare (aggregato alla prima squadra il giovane centrocampista Emanuele Sala dal Milan Futuro).
Per quanto riguarda la probabile formazione rossonera, ci saranno dei cambi in tutti i reparti: in difesa, per esempio, Koni De Winter dovrebbe dare un po' di riposo a Matteo Gabbia. Novità importanti in mezzo al campo dove ci saranno Samuele Ricci e Adrien Rabiot come mezzali, mentre davanti alla difesa dovrebbe rivedersi Ardon Jashari, che non gioca una partita ufficiale da agosto. Sulle fasce spazio ad Alexis Saelemaekers a destra e a Pervis Estupinan a sinistra. In avanti confermatissimo Rafael Leao, al suo fianco dovrebbe esserci Ruben Loftus-Cheek, che è favorito su Christopher Nkunku.
DOVE VEDERE LAZIO-MILAN
Data: giovedì 4 dicembre 2025
Ore: 21.00
Stadio: Olimpico, Roma
Diretta TV: Italia 1
Web: MilanNews.it
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Guida
Assistenti: Lo Cicero – Dei Giudici
IV uomo: Doveri
VAR: Pezzuto
AVAR: Aureliano
