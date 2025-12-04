probabile formazione Lazio-Milan: riecco Jashari, c'è Loftus con Leao in attacco

LAZIO-MILAN, LA PROBABILE FORMAZIONE

16 Maignan

23 Tomori 5 De Winter 31 Pavlovic

56 Saelemaekers 4 Ricci 30 Jashari 12 Rabiot 2 Estupinan

8 Loftus-Cheek 10 Leao

A disp.: 37 Pittarella, 1 Terracciano, 46 Gabbia, 27 Odogu, 33 Bartesaghi, 42 Sala, 14 Modric, 11 Pulisic, 18 Nkunku.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Ballottaggi: Loftus-Cheek-Nkunku

Squalificati: /

Indisponibili: Gimenez, Athekame, Fofana.

Questa sera il Milan scenderà in campo all'Olimpico di Roma contro la Lazio negli ottavi di Coppa Italia. Per questa gara, Massimiliano Allegri recupera Christian Pulisic che partirà comunque dalla panchina. Non saranno a disposizione invece Zachary Athekame, Santiago Gimemez e anche Youssouf Fofana, out per un leggere fastidio muscolare (aggregato alla prima squadra il giovane centrocampista Emanuele Sala dal Milan Futuro).

Per quanto riguarda la probabile formazione rossonera, ci saranno dei cambi in tutti i reparti: in difesa, per esempio, Koni De Winter dovrebbe dare un po' di riposo a Matteo Gabbia. Novità importanti in mezzo al campo dove ci saranno Samuele Ricci e Adrien Rabiot come mezzali, mentre davanti alla difesa dovrebbe rivedersi Ardon Jashari, che non gioca una partita ufficiale da agosto. Sulle fasce spazio ad Alexis Saelemaekers a destra e a Pervis Estupinan a sinistra. In avanti confermatissimo Rafael Leao, al suo fianco dovrebbe esserci Ruben Loftus-Cheek, che è favorito su Christopher Nkunku.

DOVE VEDERE LAZIO-MILAN

Data: giovedì 4 dicembre 2025

Ore: 21.00

Stadio: Olimpico, Roma

Diretta TV: Italia 1

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Guida

Assistenti: Lo Cicero – Dei Giudici

IV uomo: Doveri

VAR: Pezzuto

AVAR: Aureliano

