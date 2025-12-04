Lazio-Milan, è già l'ora della rivincita. Turnover ragionato per Allegri

E' già l'ora della rivincita tra Lazio e Milan, cinque giorni dopo l'altissima tensione che si è scatenata nel finale del match di sabato in campionato in seguito al rigore non concesso ai biancocelesti dopo una lunghissima revisione alla VAR: stasera le due squadre si ritroveranno infatti di fronte negli ottavi di Coppa Italia. Nonostante i vertici arbitrali abbiano confermato che è stato giusto non concedere il penalty alla formazione di Sarri, le polemiche non si sono placate e dunque questa sera il clima all'Olimpico sarà davvero incandescente.

AMBIENTE CALDO - Lo sa bene anche lo stesso Massimiliano Allegri che ieri ha dichiarato su questo tema: "Troveremo un bell'ambiente come sempre a Roma. Giochiamo contro la Lazio in un ottavo di Coppa Italia: per tutte e due le squadre è un obiettivo importante. Sarà una bella partita contro una squadra complicata come abbiamo visto sabato" le parole del tecnico rossonero ai microfoni di SportMediaset.

TURNOVER RAGIONATO - Per quanto riguarda le scelte di formazione, il Corriere della Sera parla di turnover ragionato da parte di Allegri che farà sì riposare qualcuno come Matteo Gabbia e Luka Modric, ma metterà in campo anche diversi titolarissimi come Mike Maignan, Fikayo Tomori, Strahinja Pavlovic, Alexis Saelemaekers, Adrien Rabiot e Rafael Leao. La novità di formazione più importante sarà in mezzo al campo dove c'è grande curiosità per rivedere all'opera in gare ufficiali dopo oltre tre mesi Ardon Jashari, che agirà davanti alla difesa al posto di Modric (le mezzali ai suoi lati saranno Samuele Ricci e Rabiot). A sinistra spazio a Pervis Estupinan per Davide Bartesaghi, mentre al centro della retroguardia a tre milanista ci sarà Koni De Winter. Per la partita di stasera, Allegri ha recuperato Christian Pulisic, che partirà però dalla panchina: la coppia d'attacco titolare sarà quella composta da Ruben Loftus-Cheek e Rafael Leao.

