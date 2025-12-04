Lazio-Milan, le formazioni ufficiali: c'è Jashari, De Winter al centro della difesa

Lazio-Milan, le formazioni ufficiali: c'è Jashari, De Winter al centro della difesa
Oggi alle 19:45Primo Piano
di Francesco Finulli

Tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma, Lazio e Milan sono pronte ad affrontarsi per la seconda volta in cinque giorni. Questa volta si scende in campo in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia: gara a eliminazione diretta che, in caso di parità all'interno dei 90 minuti, verrà decisa direttamente ai tiri di rigore. Di seguito si riportano le formazioni ufficiali della sfida:

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Patric, Tavares, Provstgaard, Belahyane, Dele-Bashiru, Dia, Noslin, Pedro, Cancellieri. All. Maurizio Sarri

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Bartesaghi, Sala, Modric, Pulisic, Nkunku. All. Massimiliano Allegri

DOVE VEDERE LAZIO-MILAN
Data: giovedì 4 dicembre 2025
Ore: 21.00
Stadio: Olimpico, Roma
Diretta TV: Italia 1
Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Guida
Assistenti: Lo Cicero – Dei Giudici
IV uomo: Doveri
VAR: Pezzuto
AVAR: Aureliano