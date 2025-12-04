Moretto svela: "Il Milan è in una trattativa ormai avanzata per assicurarsi un giovane terzino sinistro.."

Matteo Moretto, noto giornalista ed esperto di mercato ha parlato così poco fa sul proprio canale Youtube. Il Milan è vicino a chiudere per un giovane terzino sinistro:

"Il Milan sta seguendo con grandissima attenzione, anzi in realtà c'è già una trattiva in corso. Si parla di un giovane colombiano Under 20. Il Milan ha a dispozione due slot per quanto riguarda i posti extracomunitario. Il Milan, insieme alla squadra di Tare e scout è alla ricerca di talenti sudamericani. I rossoneri sono infatti in trattativa con il terzino sinistro Juan David Arizala, classe 2005 del Deportivo Independiente Medellín, già nel giro della Nazionale Colombiana. La valutazione è intorno ai 2-3 milioni di euro. Potrebbe essere quindi un colpo in prospettiva. Il Milan è intenzionato a chiudere per poi capire il percorso da fare al ragazzo".